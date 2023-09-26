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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - محطة لتصدير الهيدروجين تعتزم أستراليا إنشاءها في جنوب البلاد.

وأوضح رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني البانيزي أن هذه أول محطة ضخمة لتصدير الهيدروجين في البلاد، قادرة على إنتاج الهيدروجين الأخضر بشكل أساسي، كما يمكنها استضافة مشاريع بقيمة 13 مليار دولار أسترالي وتوليد ما يصل إلى 1.8 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030م.

وأشار إلى أن الحكومة الفيدرالية وحكومة ولاية جنوب أستراليا ستخصصان 100 مليون دولار أسترالي لإنشاء المحطة التي ستوفر حوالي 16 ألف فرصة عمل.