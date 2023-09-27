شكرا لقرائتكم خبر عن وول ستريت تغلق على انخفاض حاد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض حاد يوم الثلاثاء، مع استقرار عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات عند أعلى مستوياتها في عدة سنوات، في حين لا يزال المستثمرون يصارعون احتمالات استمرار أسعار الفائدة المرتفعة لفترة طويلة وتداعيات اقتصادية.

وما زاد من قلق المستثمرين، احتمال حدوث إغلاق جزئي للحكومة الأمريكية في بداية الأسبوع المقبل، وهو ما حذرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني من أنه سيضر بائتمان البلاد.

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ارتفاع عوائد سندات الخزانة

وارتفعت عوائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها في 16 عامًا، في أعقاب توقعات مجلس الاحتياطي الاتحادي ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول الأسبوع الماضي.

ووفقًا للبيانات الأولية، خسر المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بواقع 63.77 نقطة، أو 1.47% ليغلق عند 4273.67 نقطة، وهبط المؤشر ناسداك المجمع 206.02 نقطة بنسبة 1.55% إلى 13065.30 نقطة.

وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي 388.75 نقطة أو 1.14% إلى 33618.13 نقطة.