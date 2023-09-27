شكرا لقرائتكم خبر عن وزير النقل يوقع عدة اتفاقيات مع الشركات الصينية الكبرى والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية م. صالح بن ناصر الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهدت هذه اللقاءات توقيع عدة اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.

واستمع الجاسر إلى شرح عن هذه الشركات، وأهم التحديات التي تواجهها، وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، ثم سلمهم الرخص لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

وتأتي هذه اللقاءات على هامش مشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المقام في العاصمة الصينية بكين.