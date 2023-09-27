شكرا لقرائتكم خبر عن مخاوف شح المعروض تُغلق أسعار النفط على ارتفاع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - صعدت أسعار النفط بما يقرب من 1% عند التسوية يوم الثلاثاء، بعدما انخفضت إلى أدنى مستوى في أسبوعين في التعاملات المبكرة، إذ تغلبت التوقعات بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب بسبب عدم اليقين إزاء النمو الاقتصادي.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتًا عند التسوية إلى 93.96 دولار للبرميل، بينما ارتعفت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتًا إلى 90.39 دولار.

إمدادات النفط تطغى على الطلب

وقال تاماس فارجا المحلل لدى بي.في.إم للسمسرة في النفط: "من المتوقع أن تطغى إمدادات النفط على الطلب في المستقبل المنظور وبالتالي فإن أي ضعف، حتى لو كان غير متوقع، يجب ألا يستمر".

وأكد أكبر بنكين مركزيين في العالم، المجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي، قبل أيام التزامهما بمكافحة التضخم، ما يشير إلى أن السياسة النقدية المتشددة قد تستمر لفترة أطول مما كان متوقعا في السابق.

ويؤدي ارتفاع أسعار الفائدة إلى إبطاء النمو الاقتصادي، ما يحد من الطلب على النفط.

توقعات بانخفاض الطلب

وقال آندي ليباو رئيس شركة ليباو أويل أسوشيتس: "لا تزال منتجات التكرير تحت الضغوط، إذ إن المخاوف من ارتفاع أسعار النفط لفترة أطول وكذلك ارتفاع أسعار الفائدة لفترة أطول ربما تؤدي إلى انخفاض الطلب".

ومما حد من المكاسب أمس، وصول الدولار إلى أعلى مستوى له في 10 أشهر، بعد أن جذبت عوائد سندات الخزانة المرتفعة المستثمرين نحو العملة الأمريكية.