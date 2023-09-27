شكرا لقرائتكم خبر عن المجتمعات العمرانية: 20 نوفمبر آخر موعد لمهلة الإسكان لتسليم الأراضى الصغيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، التابعة لوزارة الإسكان، يوم 20 سبتمبر المقبل، اخر موعد لاستلام الأراضى الصغيرة للأفراد شاملة أراضى بيت الوطن.

وأعلن المهندس أمين غنيم، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، عن منح مهلة لمدة شهرين ، لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، شاملة أراضي "بيت الوطن"، الساري تخصيصها، أو التي تم إلغاؤها لعدم الاستلام، وذلك تيسيراً من الهيئة على المواطنين، ومنحهم فرصة لاستلام قطع الأراضى المخصصة لهم، بضوابط محددة.

وأشار " غنيم " إلى أن منح هذه المهلة، يأتى فى إطار حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على التيسير على المواطنين، واستجابة من الهيئة للطلبات المقدمة من العملاء للموافقة على منح مهلة لاستلام قطع الأراضي السكنية الصغيرة، وحرصاً منها على تحقيق الهدف المرجو من تخصيص الأراضي بمختلف مستوياتها للمواطنين بالمدن الجديدة، وهو إنشاء المواطنين لمساكنهم الخاصة، والانتقال للسكن والإقامة بتلك المدن، مما يسرع بتنميتها، وخلق فرص استثمارية جديدة، مما يؤدي لإتاحة المزيد من فرص العمل، ودفع عجلة التنمية الاقتصادية.

وأضاف المهندس أمين غنيم، أنه سيتم تطبيق المهلة بالشروط التالية: سريان مهلة التنفيذ والتي تبدأ من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام، وأن تكون قطعة الأرض شاغرة ولم يتم طرحها أو تخصيصها للغير، والتنازل عن أي قضايا مرفوعة على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو جهاز المدينة في هذا الشأن، وسداد أي مبالغ مستحقة على قطعة الأرض من تاريخ جاهزية الأرض للاستلام محملةً بالأعباء من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد، ولا يترتب على هذه التيسيرات أي ترحيل للأقساط، ولا تسري هذه التيسيرات على قطع الأراضي السكنية الصغيرة التي تم إعادة التعامل عليها بالأسعار المعمول بها حالياً وتم السداد، ولا تسري هذه التيسيرات على أراضى ابنى بيتك، وألا يكون قد تم استرداد المبالغ المسددة لحساب قطعة الأرض.