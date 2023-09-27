شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس تنفيذي جديد لشركة «دانة غاز» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

ناقش مجلس إدارة شركة «دانة غاز» خلال اجتماعه يوم 26 سبتمبر /أيلول الجاري، فرص أعمال جديدة للشركة، إلى جانب مناقشة تقرير عن خطط تمويل الشركة. وخلال الاجتماع تمت المصادقة على البيانات المالية للربع الثاني لعام 2023، فيما اطلع المجلس على تقرير عن سير عمليات الشركة ومشروعاتها في مصر والإمارات وإقليم كردستان العراق. وأطلع المجلس أيضاً على تقرير عن سير الدعاوى القانونية ودعاوى التحكيم، ومسائل روتينية أخرى.

كذلك، وافق المجلس على تعيين ريتشارد هول رئيساً تنفيذياً جديداً للمجموعة، وذلك اعتباراً من 6 نوفمبر 2023. وكان مجلس إدارة الشركة أعلن في مايو/ أيار الماضي عن البدء بعملية التخطيط لخلافة الرئيس التنفيذي لتشمل البحث عن المرشح المناسب لخلافة باتريك ألمان وارد الذي أكمل بنجاح 10 سنوات من الخدمة في إدارة الشركة.

وبحسب بيان سابق، من المتوقع أن يواصل ألمان وارد شغل دور استشاري في الشركة بصفته مستشاراً لمجلس الإدارة.

يشار إلى أن شركة «دانة غاز» كانت قد عينت باتريك ألمان وارد في منصب الرئيس التنفيذي الجديد في 1 سبتمبر 2013.