“شُح المعروض” يصعد بالنفط 1%

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

صعدت أسعار النفط بنحو 1% عند التسوية في آخر جلسات الثلاثاء، بعد انخفاضها إلى أدنى مستوى في أسبوعين؛ إذ غلبت التوقعات بشح المعروض على مخاوف تراجع الطلب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتاً عند التسوية إلى 93.96 دولار للبرميل، بينما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 71 سنتاً إلى 90.39 دولار.

وتسبب تمديد روسيا والسعودية تخفيضات الإنتاج حتى نهاية العام إلى استمرار شح المعروض، حيث خففت موسكو حظرها المؤقت على صادرات البنزين والديزل.