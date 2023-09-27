سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء 27-9-2023

الشارقة - اميمة ياسر -

نشر موقع جريدة "المال" تقريرا بسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق 27-9-2023، بحسب شاشات التداول والمواقع الرسمية وماكينات الصراف الآلي للبنوك العاملة بالقطاع المصرفي.

عرض الموقع الإلكتروني للبنك الأهلي المصري سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

استقر سعر الدولار بشاشات التداولات اللحظية في فروع بنك قناة السويس عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أبقى بنك أبو ظبي التجاري على سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستويات 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

على مستوى البنوك الإسلامية.. وصل سعر الدولار أمام الجنيه المصري داخل بنك البركة إلى 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

تعرض فروع البنك التجاري الدولي سعر الدولار أمام الجنيه المصري عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

عرض الموقع الإلكتروني لبنك مصر سعر الدولار أمام الجنيه المصري في بداية التعاملات عند 30.75 جنيه للشراء، و30.85 جنيه للبيع.

استكمالًا لعرض السعر بالبنوك الحكومية.. جاء سعر الدولار ببنك القاهرة عند 30.85 جنيه للشراء، و30.95 جنيه للبيع.

أظهر الموقع الإلكتروني لبنك التنمية الصناعية وصول سعر الدولار إلى 30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.

حافظ بنك كريدي أجريكول مصر على سعر الدولار الأمريكي عند مستوى 30.85 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

جاء سعر الدولار أمام عملة مصر داخل فروع بنك الاستثمار العربي عند مستويي 30.85 جنيه للشراء، و30.95 للبيع.