شكرا لقرائتكم خبر عن كينيا تسدد 238 مليون دولار لشركات وقود إماراتية وإقليمية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: خنساء الزبير

قامت كينيا بتسوية قيمة واردات وقود حصلت عليها من شركات إماراتية وإقليمية أخرى، بموجب اتفاقية شراء بالأجل بقيمة 238.8 مليون دولار.

وقالت وزارة الخزانة الوطنية الكينية في بيان: إن الأموال تم تحويلها إلى كلٍ من «أدنوك، إينوك، أرامكو- الفجيرة، جلوبال تريدينج المحدودة»؛ وذلك مقابل شحنات النفط التي تم تسليمها في مارس وإبريل الماضي.

وبموجب شروط الاتفاق تؤجل حكومة كينيا مدفوعات شحنات الوقود لمدة 6 أشهر بعد أن كان يتعين عليها في السابق دفع 500 مليون دولار شهرياً مقابل الواردات خلال أسبوع من التسليم.