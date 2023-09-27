شكرا لقرائتكم خبر عن «سبكيم» تحصل على موافقة وزارة الطاقة لإنشاء مصنع «الأمونيا الزرقاء» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تسلمت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات «سبكيم» موافقة وزارة الطاقة لتخصيص كميات اللقيم اللازم لإقامة مصنع إنتاج الأمونيا الزرقاء (منخفض الكربون) في مدينة الجبيل الصناعية بالمملكة العربية السعودية بطاقة إنتاجية تبلغ (1.2) مليون طن سنوياً .

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إنها ستستخدم التقنيات الرائدة والأكثر كفاءة في استخدام الطاقة واللقيم.

وأعربت شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات عن شكرها و تقديرها لوزارة الطاقة على جهودها المبذولة لتحقيق طموح المملكة بأن تكون رائدة في إنتاج و تصدير الطاقة النظيفة على المستوى العالمي من خلال تمكين ودعم الشركات المحلية العاملة في القطاع والذي سيسهم بشكل مباشر في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأوضحت أنها ستعلن عن أي تطور جوهري يتعلق بهذا المشروع طبقاً للأنظمة والتعليمات ذات الصلة.