شكرا لقرائتكم خبر عن عثمان العبدالكريم رئيسا تنفيذا لـ«نسيج للتقنية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة نسيج للتقنية عن قرار مجلس الادارة أمس الموافقة على استقالة م. عبدالجبار العبدالجبار من منصبه كرئيس تنفيذي مع الإبقاء على منصبه كعضو منتدب وذلك امتداداً لتنفيذ خطة الإحلال الوظيفي للشركة، وتعيين عثمان العبدالكريم بمنصب الرئيس التنفيذي، وذلك ابتداءً من تاريخ 1 أكتوبر المقبل.

ووفقا لبيان الشركة على «تداول»، فإن عثمان العبدالكريم حاصل على درجة الماجستير في هندسة الاتصالات من جامعة نيوكاسل في المملكة المتحدة، وبدأ حياته العملية في التسويق وتطوير الأعمال وذلك منذ انضمامه لنسيج في 2007 كمسؤول تسويق في وحدة خدمات المحتوى.

وأضافت أن الخبرات العلمية لعثمان العبدالكريم تجاوزت الـ15 عاما في نسيج تدرج خلالها في المناصب الإدارية في مجالات التسويق وتطوير الأعمال والمبيعات، حيث تقلد منصب مدير تطوير أعمال في 2011 ثم المدير الإقليمي للمبيعات لمكتب السعودية في 2019 وتولى إدارة المبيعات في نسيج عندما كلف نائباً للرئيس التنفيذي للمبيعات في آواخر 2021.