شكرا لقرائتكم خبر عن «أميانتيت»: ترسية مشروع بين «توزيع» و«المياه الوطنية» بـ 199.5 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت شركة أميانتيت العربية السعودية عن استلام إشعار بترسية مشروع بين شركة المياه الوطنية وإحدى استثمارات شركة أميانتيت في قطاع المياه وهي الشركة الدولية لتوزيع المياه "توزيع" والتي تمتلك فيها شركة أميانتيت 50% من أسهمها، مشيرة إلى أن قيمة المشروع تقدر بنحو 199.476 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن الهدف من المشروع هو تشغيل وصيانة شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، مشيرة إلى أن تاريخ الترسية 1445-03-11 الموافق 2023-09-26.

وأوضحت أن المشروع يتضمن: أن تشغل شركة توزيع شبكة المياه وملحقاتها بالعاصمة المقدسة والمحافظات التابعة لها، إضافة إلى القيام بأعمال الصيانية، وذلك خلال مدة المشروع التي تبلغ 60 شهرا

وتوقعت الشركة أن ينعكس الأثر المالي للمشروع في الربع الأول من عام 2024، مشيرة إلى أنها ستعلن أي تطورات مستقبلية بهذا الخصوص في حينه وعن تاريخ توقيع العقد وذلك بعد استلام النسخة النهائية وتوقيعها من جميع الأطراف المعنية.