تعرف على سعر الذهب اليوم مع بداية التعاملات

الشارقة - اميمة ياسر -

انخفضت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر مع بداية التعاملات، حيث هبط الجرام 5 جنيهات، مقارنة بمستواه بتعاملات مساء أمس.

وفيما يلي قائمة بأسعار الذهب اليوم، وفقا لموقع "مصراوي":

تراجعت أسعار الذهب عيار 14 إلى 1467 جنيها للجرام.

وهبط الذهب عيار 18 إلى 1886 جنيها للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 21 إلى 2200 جنيه للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 2514 جنيها للجرام.

كما هبط سعر الجنيه الذهب إلى 17600 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وهبط سعر الذهب عالميا إلى نحو 1897 دولارا للأونصة (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24) في الساعات الأولى من بداية تعاملات اليوم الأربعاء، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج، بتراجع نحو 2.8 دولار بنسبة 0.15% مقارنة بمستواه بنهاية تعاملات جلسة أمس.