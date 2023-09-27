شكرا لقرائتكم خبر عن «فيدسكولا» الإماراتية تنجز منصة لـ«حماية الاتصالات» في السعودية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

أعلنت شركة «فيدسكولا» الإماراتية عن إبرام شراكة مع «الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات» في المملكة العربية السعودية، لتنفيذ أول منصة لتحسين الكفاءة التشغيلية وتيسير العمليات.

وتعد المنصة أداة تربط استراتيجيات الأعمال بالتنفيذ التقني وتحقق مؤسسات البحث والتطوير من خلالها توافقاً سلساً بين فريقها ومشاريعها وأهدافها الاستراتيجية بشكل فعال، ما يجعل جميع الأعمال مرئية في وقتها الفعلي، ويضمن هذا التكامل السلس بين استراتيجيات الأعمال والتكنولوجيا اتخاذ كل قرار أو إجراء بما يتماشى مع الاستراتيجية العامة للمؤسسة.

وقال بندر الجابري، رئيس قطاع البرامج في الشركة الوطنية لحماية الاتصالات والمعلومات: إن التنفيذ الناجح لمنصة Jira Align يعد تحولاً في تسيير وإدارة أعمال الشركة، وتأكيداً مهماً على التزامها وتفانيها في تقديم خدمات استثنائية لعملائها.

وأضاف: «من خلال الشراكة مع فيدسكولا، تمكنا من تطوير مهارات وقدرات فريق الشركة بطريقة منهجية».