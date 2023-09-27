شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للشركات العائلية» يختتم الندوة الثانية لسلسلة الحوكمة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي:”الخليج 365”

اختتم «مركز دبي للشركات العائلية»، الندوة الثانية ضمن سلسلة الحوكمة، للتعريف بالقوانين والنظم التي تشكل أساساً للتخطيط الجيد ولتعاقب القيادات، بمشاركة 35 من ممثلي الشركات.

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «تلتزم غرف دبي بتوسيع معارف وخبرات الشركات العائلية حول أهمية الحوكمة للحفاظ على نموها واستمراريتها، وعرض تجاربها وتبادل المعرفة مع نظيراتها في دبي».

وأضاف: «تعد هذه الندوة الثانية من الندوات المتخصصة هذا العام وإضافة إلى سلسلة الحوكمة، أطلقنا كذلك العديد من المبادرات الرامية إلى دعم الشركات العائلية في دبي».

وتضمنت الندوة دراسة حالة تفاعلية حول حوكمة الشركات العائلية، حيث شارك الحضور في مناقشات ثرية للتعرف إلى أفضل الممارسات في إدارة حوكمة الشركات العائلية.

ووفرت هذه الدراسة فهماً شاملاً لعناصر النجاح الرئيسية في إرساء هيكليات قوية للحوكمة العائلية، وتأثير الحوكمة على أداء الشركة وعملية صنع القرار.

وتركز سلسلة الحوكمة على القوانين التي تؤثر في الشركات العائلية وأفضل ممارسات الحوكمة، وتتضمن لقاءات مع شركات عائلية رائدة لبناء القدرات وتعزيز الوعي وتبادل أفضل الممارسات، حيث يتم في كل لقاء دراسة حالة واحدة من الشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية الناجحة، واستضافة عائلات مختارة، لتقديم خبراتها وتجاربها.