شكرا لقرائتكم خبر عن «الكردي» رئيسا للجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية و«المشاري» نائبا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انتخبت اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية «ICC-SA» باتحاد الغرف السعودية م.أسامة الكردي رئيساً، ومحمد المشاري نائباً له، وذلك للدورة الجديدة للجنة 2023 - 2026.

وضمت عضوية اللجنة 18 عضواً من أصحاب الأعمال يمثلون مختلف القطاعات الاقتصادية في السعودية.

خطة مستقبلية إستراتيجية

قال م. أسامة الكردي: إن اللجنة ستعمل على خطة مستقبلية إستراتيجية لتعزيز دورها في تحقيق برامج ومستهدفات رؤية المملكة 2030 ونقل مواقف المملكة الاقتصادية ومبادراتها إلى مجتمع الأعمال العالمي، وخصوصاً في مجال التجارة والصناعة والاستثمار والتحكيم من خلال اللجان ذات الصلة.

وأضاف أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية هي حلقة وصل مهمة بين غرفة التجارة الدولية بباريس وقطاع الأعمال السعودي، إذ تعمل على تعظيم استفادة المملكة من عضويتها في هذه المنظمة الدولية ذات التأثير الكبير على العمل التجاري الدولي، إضافة إلى أنها تمثل منصة لتمكين مشاركة قطاع الأعمال السعودي في الفعاليات العالمية، وتقديم مختلف التصورات التي تخدم مصالح القطاعات الاقتصادية والاقتصاد السعودي بوجه عام.

يذكر أن اللجنة الوطنية السعودية لغرفة التجارة الدولية ICC-SA تعد من بين أوائل الغرف التي تم إنشاؤها في المنطقة، وتمثل مصالح القطاع الخاص السعودي والاقتصاد الوطني في غرفة التجارة الدولية بباريس، والمحافل الدولية، وتعمل تحت مظلة اتحاد الغرف السعودية.