شكرا لقرائتكم خبر عن المركزي الصيني يواصل ضخ كميات من السيولة النقدية في النظام المصرفي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصل بنك الشعب (المركزي) الصيني اليوم الأربعاء ضخ كميات كبيرة من السيولة النقدية في النظام المصرفي من خلال عمليات الشراء العكسي.

وبعد أن ضخ أمس 378 مليار يوان (حوالي 52.72 مليار دولار) من خلال عمليات إعادة شراء عكسية لأجل 14 يوما بفائدة قدرها 1.95%، وضخ أمس الأول 319 مليار يوان (حوالي 44.47مليار دولار) وفقا لنفس الآلية، أعلن البنك المركزي اليوم ضخ 417 مليار يوان من خلال عمليات الشراء العكسي لأجل 14 يوما بفائدة تبلع 1.95% وضخ 200 مليار يوان من خلال عمليات شراء عكسي أجل 7 أيام بفائدة تبلغ 1.8%.

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وقال بيان للبنك المركزي إن هذه الخطوة تستهدف المحافظة على السيولة النقدية في النظام المصرفي مقبولة ووفيرة. وتعتبر إعادة الشراء العكسية، المعروفة بـ"الريبو العكسي"، عمليات يشتري فيها البنك المركزي الأوراق المالية من البنوك التجارية من خلال تقديم عطاءات، مع الاتفاق على بيعها إليها مرة أخرى في المستقبل.