شكرا لقرائتكم خبر عن مبيعات عربية وأجنبية تقود هبوط مؤشرات البورصة بمنتصف التعاملات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعها بمنتصف التعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تقترب من مليار جنيه.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.72% ليصل إلى مستوى 20208 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.68% ليصل إلى مستوى 24402 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.57% ليصل إلى مستوى 8470 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 3774 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.58% ليصل إلى مستوى 5634 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 0.98% ليصل إلى مستوى 5510 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم: حق اكتتاب شركة المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الثلاثاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 59 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 778 ألف سهم، 835.8 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5833 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وتنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 1000 سهم، 70 ألف سهم، 90 ألف سهم، 833 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 13764 سهم، 510 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 996.9 ألف سهم، 74350 سهم، على التوالي.

كما أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة شراء على شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية لعدد 6.951 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيه للسهم.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 49%، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 651.5 مليون جنيه بنسبة نمو 77%.

كما حققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 22 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 14.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.5 مليار جنيه.

كما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح 37.6 مليون جنيه مقارنة مع 22.1 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إن مجلس الإدارة وافق على التوصية بسرعة الانتهاء من عمل العمرات لمصنع السيراميك، والتي تم استيراد قطع غيارها من الخارج، وزيادة مقابل استغلال العلامة التجارية لمصنع الصحي إلى 950 ألف جنيه ابتداءً من يناير 2024، كما وافق المجلس على فتح اعتماد مستندي للتعديل على ماكينة التفريغ عن مدخل الفرن بمبلغ 65 ألف يورو.

أضافت شركة شيني، أنه سيتم الدعوة لجمعية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة لتجاوز الخسائر المرحلة نصف حقوق الملكية للشركة.

في سياق منفصل قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر، وذلك للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في 30 يونيو عام 2023، واعتماد بيع الأرض البالغ مساحتها 132.6 ألف متر مربع لشركة مصانع النحاس المصرية، واستكمال إجراءات البيع السابق اتخاذها بين الشركتين، والموافقة على المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستشارات والتنمية العمرانية لتطوير أرض الشركة تحت التصفية والكائنة بالشوبك الشرقي بمحافظة الجيزة.