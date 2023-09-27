شكرا لقرائتكم خبر عن «اقتصادية الشارقة» تُعرّف بمشغولات الأسر المنتجة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: ”الخليج 365”

استضافت دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، على مدار يومين، معرضي تكوين تحت شعار «نؤمن بقدراتهم...كن معنا»، الذي ينظمهُ مركز مسارات للتطوير والتمكين التابع لمدينة الشارقة للخدمات الإنسانية، ومعرض الأسر المنتجة، بالتعاون مع مركز إنتاج التابع لدائرة الخدمات الاجتماعية في المبنى الرئيسي للدائرة، وعرضت خلاله منتجات الأسر المنتجة، بهدف الترويج لمنتجاتهم، التي تتسم بدرجة كبيرة من الاحترافية، ما يعكس قدرتهم على الإبداع والعمل ويؤهلهم للدخول إلى السوق، وضمّ المعرض الأعمال الفنية، والأشغال اليدوية، والحلويات التي ينتجها ذوو الإعاقة في المركز، وتنوعت هذه المنتجات بين منتجات خزفية ومشغولات يدوية حرفية.

وقال أحمد بن ساعد السويدي نائب مدير إدارة الشؤون التجارية في الدائرة: «يعزز المعرض ثقافة ريادة الأعمال وغرس التفكير الريادي لدى الشباب، وتطوير جيل من رواد الأعمال الناجحين، وتزويدهم بالأدوات والمعرفة التي تساعدهم على خوض غمار العمل التجاري عبر مشاريع مبتكرة بالاعتماد على أسس واستراتيجيات علمية، حيث يقوم المشاركون بعرض ابتكاراتهم وإبداعاتهم وسط منصة تفاعلية وتنافسية، حيث نعمل في الدائرة على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية».

وأكد أن تنظيم هذا المعرض، يأتي استمراراً لجهود اقتصادية الشارقة للاستخدام الأمثل للمعارض، كإحدى أفضل آليات الترويج والتسويق، التي تدعم رواد الأعمال، وذلك لتقديم وعرض منتجاتهم التجارية المتميزة في مجالات اهتمام الأسرة من الملابس والأزياء وكذلك العطور والبخور وأعمال المشغولات والمصوغات اليدوية المتميزة والمأكولات.