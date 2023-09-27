شكرا لقرائتكم خبر عن %28 نمو حجوزات الطيران إلى الإمارات صيف 2023 والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

قالت «فورورد كيز» إن دولة الإمارات، شهدت نمواً قوياً بنسبة 28% في حجوزات الطيران المجدولة القادمة إلى الدولة خلال صيف 2023، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، لتحل في المركز الخامس عشر من حيث أكثر الوجهات زيارة خلال الفترة ما بين 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2023.

وأضافت الشركة المتخصصة في تحليلات السفر أن حجوزات الطيران القادمة إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 28% خلال صيف 2023، مقارنة مع صيف 2022، حيث لامست مستويات ما قبل الجائحة في صيف 2019، مقلصة الفارق إلى 3% فقط.

وفي تصنيف وجهات الدول الأكثر زيارة حسب حصة حجوزات الطيران المجدولة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة، حيث اجتذبت 11% من جميع الزوار الدوليين هذا الصيف (1 يوليو - 31 أغسطس)، وتلتها إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا والمكسيك وألمانيا وكندا وتركيا.

وعلى صعيد الترتيب حسب مصدر الرحلات، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عشر على مستوى العالم، حيث سجلت نمواً في حجوزات الطيران المغادرة من الدولة خلال صيف 2023 بنسبة 14%، مقارنة مع صيف 2022.

وكانت الولايات المتحدة أكثر هيمنة في السفر إلى الخارج في ما يتعلق بالأسواق المصدرة، حيث احتلت المرتبة الأولى بحصة بلغت 18% من حجوزات الرحلات الجوية المجدولة وتبعتها ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين واليابان وإسبانيا وإيطاليا.

صيف 2023

وكثفت مطارات الدولة استعداداتها لزيادة معدلات حركة السفر خلال عيد الأضحى والتي تتزامن مع ذروة موسم الصيف، وازدياد الطلب على السفر عالمياً. وشهدت الناقلات الوطنية إقبالاً كبيراً من المسافرين خلال موسم عيد الأضحى، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر وثقة الركاب بخدمات ناقلات الدولة وجاذبية الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والتجارة والعيش.