شكرا لقرائتكم خبر عن الأسهم الأوروبية تتراجع وسط استمرار المخاوف بشأن الفائدة واقتصاد الصين والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - فتحت الأسهم الأوروبية على تراجع طفيف اليوم الأربعاء، وسط استمرار مخاوف بشأن النمو الاقتصادي في الصين، وأخرى بشأن إبقاء البنوك المركزية لأسعار الفائدة مرتفعة لوقت أطول.

وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1%، وفي مساره لمواصلة خسائره لجلسة خامسة. كما هبط المؤشر داكس الألماني 0.2%.

وتراجع سهم «إتش آند إم» بنسبة 1%، بعد أن قالت الشركة: «إن المبيعات تراجعت في سبتمبر/أيلول، لكنها سجلت ارتفاعاً أكبر من المتوقع في الأرباح الفصلية بسبب خفض النفقات. وهبطت أسهم «إن.إن جروب» بما يقارب 7%.

(رويترز)