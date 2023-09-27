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المدير الشريك في  VentureX : موقع المصنع على البحر الأحمر يجعله أقرب للموارد الأولية لتصنيع السيارات وهذا يساعد في خفض التكاليف

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Ahmed Maher 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - أكد “يوسف حميد الدين” المدير الشريك في VentureX، أن موقع مصنع لوسيد على البحر الأحمر يجعله أقرب للموارد الأولية لتصنيع السيارات.

وأضاف في تصريحات لـ “العربية”، أن إنشاء لوسيد مصنعا لصناعة السيارات على أرض المملكة العربية ، هو أكبر دليل على أن المملكة باتت تمتلك بيئة استثمارية مهمة في المنطقة العربية ومنطقة الشرق الأوسط.

وبين أن إقامة المصنع على البحر الأحمر سيوفر التكاليف وذلك لقرب الموقع من الموارد اللازمة لتصنيع السيارات.

 

 

 

 

 

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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