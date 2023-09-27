“كافد” تحصل على حالة الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

حصل مركز الملك عبد الله المالي على حالة الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood، وبذلك أصبح أول وجهة في منطقة الشرق الأوسط وأوروبا وأفريقيا تحصل على حالة الاعتماد المسبق.

وتقدّم شهادة SmartScore Neighborhood لمشاريع التطوير العقاري متعددة الاستخدامات التي نجحت في إنشاء مباني متصلة رقميًا وذات إمكانات ذكية ومتطورة، مما يضمن المرونة والاستدامة والكفاءة التشغيلية وتجربة مستخدم استثنائية.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي جاوتام ساشيتال : “يسعدنا حصول المركز على الاعتماد المسبق لشهادة SmartScore Neighborhood العالمية، كما يأتي هذا الإنجاز ثمرة لجهودنا وانعكاسًا لالتزامنا بإنشاء مدينة ذكية ومستدامة ومتقدمة تقنيًا، ونحن في كافد ملتزمون في دعم تحقيق رؤية المملكة 2030 لتحسين جودة الحياة من خلال تقديم تجارب فريدة لكل من السكّان والمقيمين والزوّار، التي تشمل تنفيذ حلول مبتكرة مثل التوأمة الرقمية، والاستفادة من تكنولوجيا رسم الخرائط المتقدمة، ووضع معايير جديدة للمجتمعات الذكية ضمن هذه البيئة النابضة بالحيوية والشمولية”.

يذكر أن مركز الملك عبدالله المالي “كافد” يقع في قلب العاصمة الرياض، ويضم 1.6 مليون متر مربع من المساحات المكتبية العصرية والمبتكرة، والمرافق العالمية المختصّة والمساكن الفاخرة ذات المستوى العالمي، المصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواءً على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه.