شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار النفط تسجل 94.74 دولار لخام برنت و91.29 دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الأربعاء 94.74 دولار للبرميل للعقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 91.29 دولار للبرميل، حيث ارتفعت الأسعار اليوم بأكثر من دولار للبرميل.

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد، مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي، أن أفريقيا تتبني التكنولوجيا الحديثة في مجال الطاقة بشكل أسرع من أي منطقة أخري في العالم.

وقالت الدكتورة أماني أبو زيد في جلسة مشتركة مع مفوض الطاقة في الاتحاد الأوربي كادري سيمسون، خلال قمة الابتكار التابعة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) في بون، ألمانيا، " إن هذا يسمح لها "بالتجاوز والقفز"، على بعض تقنيات ومنهجيات الطاقة في العالم "المتقدم".

وأضافت "لدينا أشياء تحدث في أفريقيا فيما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، ووقود الطيران المستدام- نحن نعتمد تكنولوجيا الطاقة بسرعة كبيرة".

ولفتت مفوضة الطاقة في الاتحاد الأفريقي إلى أن سلاسل القيمة المضافة، وغيرها من ابتكارات الطاقة "يتم تطويرها محليًا واستخدامها محليًا لتخضير اقتصاداتنا".

وقالت، "يجب على قارتنا أن تنمو- ولكن عليها أن تنمو بطرق متوافقة مع المناخ والاستدامة."

وأوضحت الدكتورة أماني أبوزيد، أنه من أجل توفير سلاسل القيمة المطلوبة، "يجب أن يتغير النظام البيئي للطاقة بأكمله".

وقالت "لا شيء من هذا يحدث بدون التمويل ونحن بحاجة إلى تمويل لأكثر من مجرد توليد الطاقة، مشيره إلي ضرورة عدم التركيز فقط علي توليد الطاقة ولكن على شبكات نقل الطاقة أيضا".

وأكدت الدكتورة أماني أبو زيد علي أن الرقمنة أمر حيوي"، وقالت " إن جائحة الفيروس التاجي كورونا سمح بتحقيق قفزات هائلة في التقنيات الرقمية"، واضافت " إن أزمة المناخ هي حافز لنا جميعًا للخروج من مناطق الراحة الخاصة بنا".

واعتبرت الدكتورة أماني أبو زيد، أن قطاع الطاقة على مستوى العالم يحتاج إلى "التطلع إلى المستقبل".

وتطرقت مفوضة الطاقة والبنية التحتية في الاتحاد الأفريقي في كلمتها إلي التحديات والفرص التي ينطوي عليها تحول الطاقة في أفريقيا ، مشيره في هذا الصدد إلى أن أكثر من نصف القارة لا يزال لا يحصل على الكهرباء.

واتفقت الدكتورة أماني أبو زيد ومفوضة الطاقة في الاتحاد الأوروبي علي أن تخزين الطاقة المتجددة يحتاج يفتح المجال لمزيد من الابتكار.