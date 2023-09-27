شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الفراخ فى الأسواق اليوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الفراخ في الأسواق اليوم استقرارا وسجل سعر كيلو الفراخ البيضاء للمستهلكين اليوم 77 جنيها، وبلغ سعر كيلو الوراك 80 جنيها، وسعر كيلو الفراخ الشيش 160 جنيها، وبلغ سعر كيلو الفراخ البلدى بين 110 إلي 115 جنيها، وبلغ سعر الفراخ العتاقي 105 جنيها.

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن في الغرفة التجارية بالجيزة، ارتفاع الطلب مؤخرًا على الدواجن المجمدة خاصة أنها تقل في السعر عن الدواجن الحية بحوالي 15 جنيها للكيلو، مشيرا إلى أن الدواجن المجمدة تكون وزن بروتين صافي.

وأضاف رئيس شعبة الدواجن لـ"الخليج 365"، أن كيلو الدواجن المجمد يصل 88 جنيها وهو بروتين صافي بدون الأحشاء وغيرها من الزيادات التي تكون موجودة مع الفراخ الحية، لافتا إلى أن الاتجاه في العالم للدواجن المجمدة نظراً للمشكلات البيئية الملحوظة نتيجة ذبح الطيور الحية في نطاق المناطق الجغرافية السكنية.