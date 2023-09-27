شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار عند أعلى مستوى في 10 شهور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - صعد الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة شهور مقابل سلة من العملات الرئيسية، الأربعاء، ليرسل اليورو والاسترليني إلى أدنى مستوى في ستة أشهر، ويتسبب في تزايد احتمالات التدخل لدعم الين، مع استمرار سيطرة توقعات بقاء أسعار الفائدة في الولايات المتحدة مرتفعة لفترة أطول على الأسواق.

وانخفض اليورو في أحدث المعاملات 0.14% إلى 1.05575 دولار بعد وصوله لأدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.05555 دولار في وقت سابق من الجلسة. ويتجه اليورو صوب خسارة فصلية بأكثر من 3% وهو أسوأ أداء فصلي خلال عام.

تراجع «الاسترليني»

ونزل الاسترليني 0.09% إلى 1.2146 دولار، بعدما سجل أدنى مستوى في ستة أشهر عند 1.2141 دولار في وقت سابق الأربعاء. ويتجه الاسترليني نحو خسارة فصلية تتجاوز 4%.

وصعد مؤشر الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة شهور عند 106.30. وتسبب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية في تعثر الين، الذي ارتفع بشكل طفيف مقابل الدولار إلى 149.03 ين، بعد تراجعه إلى أقل مستوى في 11 شهراً عند 149.185، الثلاثاء.

ويرى بعض الخبراء أن تجاوز عتبة 150 ين لكل دولار قد يجعل السلطات اليابانية تتدخل لدعم العملة، كما فعلت العام الماضي.

وتراجع الدولار الأسترالي 0.20% إلى 0.6385 دولار. ونزل الدولار النيوزيلندي 0.23% إلى 0.5931 دولار. (رويترز)