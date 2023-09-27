شكرا لقرائتكم خبر عن «إمبروبابل» المملوكة من «سوفت بنك» تعوض خسائرها بالميتافيرس والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: خنساء الزبير

أعلنت شركة الواقع الافتراضي الناشئة «إمبروبابل» المملوكة من «سوفت بنك»، يوم الأربعاء تمكنها من خفض الخسائر بنسبة 85% في عام 2022، وهو العام الذي شهد تركيزها على تعزيز تجربة «الميتافيرس».

وقالت الشركة البريطانية في بيان صحفي إن إيراداتها زادت بأكثر من الضعف العام الماضي لتصل إلى 78 مليون جنيه استرليني (95 مليون دولار)، بعد توسع عملها بشكل كبير في مجال الميتافيرس.

وقلصت الخسائر في السنة المالية 2022 حيث سجلت خسارة قدرها 19 مليون جنيه استرليني مقارنة بالخسارة البالغة 131 مليون جنيه استرليني التي سجلتها في العام السابق. وهو انخفاض بأكثر من 85%.

وقال رئيسها التنفيذي، هيرمان نارولا، إن الشركة أعلنت عن «أفضل سنة مالية» على الإطلاق، وهو ما يظهر أنها تجني ثمار رهانها على الميتافيرس.

وقال إن الشركة تمكنت من تسليم المزيد من المنتجات بعدد قليل من الموظفين بفضل تطور الذكاء الاصطناعي، حيث يستخدم المبرمجون في الشركة الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل يومي لكتابة التعليمات البرمجية والتوصل إلى حلول لمشاكل العمل. وهذا يعني أنها تمكنت من خفض تكاليف التشغيل.