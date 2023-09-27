شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «إيفرغراند» الصينية قيد الإقامة الجبرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - وُضع رئيس شركة التطوير العقاري الصينية المثقلة بالديون «إيفرغراند» هوي كا يان، قيد الإقامة الجبرية، حسبما أفادت وكالة «بلومبيرغ» الأربعاء، في وقت تواجه المجموعة ضغوطاً متزايدة من دائنيها.

وبلغت ديون «إيفرغراند» التي تتصدر صعوباتها الجمة عناوين الأخبار منذ فترة، في نهاية يونيو/حزيران 328 مليار دولار.

ولفتت «بلومبيرغ»، نقلاً عن مصادر لم تكشف هويتها، إلى أن السلطات اقتادت الملياردير شو جيايين (المعروف أيضاً باسمه باللغة الكانتونية هوي كا يان)، في مطلع الشهر.

وفي منتصف سبتمبر/ أيلول، قالت الشرطة في مدينة شنجن الجنوبية: «إنها أوقفت عدداً من موظفي إيفرغراند من دون تحديد التهم الموجهة إليهم».

وأشارت مجموعة «كايتشين» الإعلامية الاقتصادية إلى توقيف مسؤولَين سابقين من «إيفرغراند».

ديون المجموعات العقارية

وشهد قطاع العقارات في الصين نمواً سريعاً في العقود الأخيرة، بحيث يتيح بيع العقار حتى قبل بنائه تمويل مشاريع أخرى. لكن ديون المجموعات العقارية وصلت إلى مستويات دفعت السلطات إلى وضع حد لتوسعها اعتباراً من عام 2020.

ومنذ ذلك الحين، تراجعت إمكانية الحصول على الائتمان بشكل كبير بالنسبة لهذه المجموعات ولم يعد في وسع بعضها إكمال مشاريعها، ما فاقم أزمة الثقة لدى المشترين المحتملين وأدى إلى انخفاض الأسعار.

في الأشهر الأخيرة، أثرت هذه الأزمة غير المسبوقة على شركة أخرى ذات ثقل في هذا القطاع، وهي شركة «كانتري غاردن» التي كانت معروفة بمتانتها المالية.

ومساء الأحد، أعلنت «إيفرغراند» في بيان أنها «لن تتمكن من إصدار سندات جديدة لأن مجموعة «هينغدا» العقارية التابعة لها «تخضع للتحقيق»، وهو ما يعيق في الوقت الحالي خطة إعادة الهيكلة التي تهدف إلى ضمان استمراريتها».

وكان شو جيايين في عام 2017 أغنى رجل في آسيا، بحيث قُدّرت ثروته حينها بـ 45.3 مليار دولار. لكن منذ الانتكاسات التي تعرّضت لها مجموعته، تراجعت ثروته بشكل كبير لتصل إلى 4.3 مليارات دولار في عام 2022، بحسب تصنيف «هورون» لأصحاب المليارات. (أ.ف.ب)