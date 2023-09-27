شكرا لقرائتكم خبر عن «ريبورتاج» تكشف عن مشروع بملياري درهم في دبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت ريبورتاج العقارية، عن أول مشروع يتم تطويره تحت إشراف ذراعها الجديد «ريبورتاج إنترناشيونال» في منطقة دبي لاند، باستثمارات تبلغ ملياري درهم. ويقام مشروع «ريبورتاج فيلدج» على مساحة 307.4 مليون قدم مربع، ويضم 1767 وحدة سكنية ذات غرفتين وثلاث وأربع غرف نوم، بمساحات تتراوح بين 1567 إلى 2370 قدما مربعة.

وقالت الشركة إنها استحوذت على أرض المشروع من دبي القابضة في صفقة بقيمة إجمالية وصلت إلى 285 مليون درهم، فيما تتوقع أن تصل القيمة الاستثمارية التراكمية لـ «ريبورتاج فيلدج» إلى 3.3 مليار درهم. والمشروع هو الأول من بين 5 مشاريع تخطط المجموعة لإطلاقها خلال الأشهر الستة المقبلة، حيث تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من 7 مليارات درهم.

وأعرب محمد الوحش، المدير التنفيذي والشريك في «ريبورتاج انترناشونال»، عن تفاؤله بهذا المشروع، وتطلعه إلى مستقبل واعد لكلا الطرفين وللقطاع العقاري ككل. وتضم محفظة ريبورتاج العقارية 32 مشروعا تغطي الإمارات ومصر وتركيا والمغرب والمملكة العربية السعودية وشرق إفريقيا.