شكرا لقرائتكم خبر عن مصنع للصمامات النفطية بطاقة 150 ألف صمام سنوياً في أبوظبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

وقعت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي ومجموعة «إم تي» الصينية، مذكرة تفاهم لبناء منشأة لتصميم الصمامات فائقة الدقة الملائمة لقطاع النفط والغاز.

وتسهم المنشأة في إحلال الواردات وتعزيز سلسلة الإمداد المحلية، إذ تعُد الصمامات أساسية لمعظم الصناعات خاصة العاملة في القطاعات التي تستهدفها استراتيجية أبوظبي الصناعية، بما في ذلك الصناعات الغذائية والدوائية والكيميائية والكهربائية والإلكترونية والمكائن والمعدات والمواصلات.

وستعمل منشأة «إم تي» الصناعية في أبوظبي على توفير منتجاتها من المعدات فائقة الدقة إلى دول مجلس التعاون الخليجي وإفريقيا وكومنولث الدول المستقلة والأسواق الأمريكية.

وستستخدم «إم تي» المنشأة في أنشطة البحث والتطوير التي ستدعم أبوظبي لتعزيز صناعات المنتجات المتطورة.

ويتوقع أن تصل الطاقة الإنتاجية للمنشأة إلى 150 ألف صمام سنوياً بحلول العام 2028، وتوفير أكثر من 200 فرصة عمل تخصصية، وستبدأ المرحلة الأولى للمنشأة، التي تمتد على مساحة 5400 متر مربع في «المركز»، المنطقة الصناعية التابعة للواحة لاند - عملياتها بنهاية 2023،

بطاقة إنتاجية تبلغ 30,00 صمام سنوياً، مع تخصيص مساحة إضافية مجاورة تبلغ 25 ألف متر مربع للتوسعات المستقبلية، ما يجعلها أكبر منشأة لتصنيع الصمامات في المنطقة وشمال أفريقيا.

وقال المهندس عرفات صالح اليافعي، المدير التنفيذي لمكتب تنمية الصناعة: «تعد الاتفاقية مع مجموعة»إم تي«إضافة مهمة للقطاع الصناعي كونها تسهم في تحقيق أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية. خلال الفترة الماضية، أطلقنا العديد من المبادرات لتطوير سلسلة التوريد وسلسلة القيمة المحلية، بما في ذلك استثمار مليار درهم في» برنامج شركاء أبوظبي«الذي تم الإعلان عنه مؤخراً لتعزيز منظومة الاستثمار في القطاع الصناعي من خلال توفير أدلة مفصلة للفرص وحزم الحوافز المخصصة لتلبية احتياجات المستثمرين. وبدأت هذه الجهود تؤتي ثمارها، الأمر الذي يعكسه ارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة بنسبة 16.6%، وزيادة إجمالي الاستثمارات الرأسمالية للشركات المصنعة العاملة في إمارة أبوظبي بقيمة 12.42 مليار درهم لتصل إلى 384.06 مليار درهم بنهاية يونيو 2023».

وأعربت سنو فينان لي، عضو مجلس إدارة مجموعة «إم تي» عن امتنانها للدور الذي تقوم به أبوظبي في تعزيز مجتمع الأعمال ومناخ الاستثمار الجاذب. مشيرة إلى أن استثمار المجموعة في يتماشى مع مبادرة «أصنع في الإمارات وستدعم المنشأة الجديدة شبكة مبيعات»إم تي" العالمية التي تغطي الولايات المتحدة وأوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.