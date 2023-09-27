شكرا لقرائتكم خبر عن إتاحة خدمة تحديث الصكوك إلكترونيًا عبر البورصة العقارية.. الرابط والخطوات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وفرت وزارة العدل خدمة تحديث الصكوك إلكترونياً على مدار الساعة عبر البورصة العقارية، لتنضم إلى مجموعة كبيرة من الخدمات المبتكرة، التي تهدف إلى تطوير وتحسين تعاملات وخدمات القطاع العقاري.

وأعلنت الوزارة، أن مدة اكتمال طلب تحديث الصكوك لا تتجاوز 10 أيام، ويمكن الاستفادة من الخدمة من خلال مجموعة من الخطوات الآتية:

طلب تحديث الصكوك

- الدخول على البورصة العقارية من هـــــنـــــــا.

- اختيار خدمة تحديث الصكوك من القائمة.

- تسجيل الدخول عن طريق النفاذ الوطني الموحد.

- اختيار نوع الخدمة (تحديث - تحديث صك مفقود).

- إدخال بيانات الصك الأساسية (رقم الصك - المصدر - التاريخ)، ثم إدخال بيانات الملاك والعقار، وإرفاق المستندات المطلوبة (صورة الصك لطلبات التحديث).

- وأخيراً إرفاق المستندات الداعمة وإرسال الطلب.

البورصة العقارية السعودية

يذكر أن البورصة العقارية السعودية منصة رقمية، تقدم خدمات تداول العقارات (بيع وشراء)، وخدمات الرهن والتمويل العقاري، إضافة إلى خدمات إصدار الصكوك لطلبات فرز ودمج العقارات باستخدام الهوية العقارية.

وتتيح خيارات متعددة للمؤشرات والاستعلام عن العقارات بكل يسر وسهولة وموثوقية وتعد منصة متكاملة لإدارة الثروة العقارية.

وتقدم البورصة العقارية مجموعة من المؤشرات العقارية اليومية لقيمة الصفقات العقارية في مدن وأحياء المملكة المتاحة للتداول، حيث يمكن عرضها زمنيًا على مستوى الساعة، أو اليوم، أو الأسبوع، أو الشهر، أو السنة، أو كامل الفترة التاريخية للصفقات منذ بدء تسجيلها إلكترونياً.