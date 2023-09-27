شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعا اليوم الأربعاء والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي «تاسي» تعاملات اليوم الأربعاء، على ارتفاع بنسبة 1.5%، ليصل إلى 11076 نقطة، وبتداولات بلغت 5.792 مليار ريال.

ووفقا لـ«تداول» بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 204.640 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 11.194 تريليون ريال.

ارتفاع أسهم 180 شركة

ارتفعت أسهم 180 شركة بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت أسهم 38، من بين 230 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، علم، وسناد القابضة، وتكافل الراجحي، والعالمية، وإم آي إس، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، لومي، ومجموعة الحكير، والحفر العربية، وأميانتيت، ونادك، الأكثر انخفاضا.

ارتفاع مؤشر نمو

أغلق مؤشر السوق الموازية «نمو» على ارتفاع بنسبة 1.01%، ليصل إلى 22632 نقطة، وبتداولات بلغت 33.360 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 3.831 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 47.115 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 33 شركة، بنهاية تعاملات اليوم، فيما انخفضت 19، من بين 67 شركة مدرجة في السوق الموازية.