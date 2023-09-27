شكرا لقرائتكم خبر عن اتفاقية لربط المنتجين السعوديين مع 156 سوقا عالميا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع بنك التصدير والاستيراد السعودي اتفاقية تعاون مع شركة ترافيجورا، المتخصصة في صناعة السلع العالمية، لتقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 500 مليون دولار لمدة ثلاث سنوات.

وقع الاتفاقية كلٌ من نائب الرئيس التنفيذي في بنك التصدير والاستيراد السعودي د. نايف الشمري، والرئيس التنفيذي للمالية في ترافيجورا كريستوف سالمون.

السلع السعودية

تعمل الاتفاقية على تعزيز مشتريات الشركة من السلع السعودية، وتمكين ترافيجورا من ربط المنتجين السعوديين مع أكثر من 156 سوقاً حول العالم.

وأوضح الشمري أن الاتفاقية تأتي في إطار جهود البنك المستمرة لتوسيع دائرة انتشار الصادرات السعودية غير النفطية في الأسواق العالمية، بما يتوافق مع مستهدفات رؤية السعودية 2030،.

وأعرب عن تطلعه أن يسهم هذا التعاون في فتح فرص استثمارية وتجارية جديدة بين المملكة ودول العالم، ويكون لها الأثر الإيجابي في دفع نمو الاقتصاد العالمي، وتعزيز التبادل التجاري الدولي.

الصادرات السعودية

وأوضح جيرمي أن الاتفاقية مع بنك التصدير والاستيراد السعودي، تعزز الفرص للصادرات السعودية في مختلف المجالات مثل الذهب، والنحاس، والصناعات التكميلية، للوصول إلى الأسواق العالمية.

وأفاد بأن الشركة ستسخر مواردها العالمية ومعرفتها بالأسواق والخدمات اللوجستية لتسهيل مهمتها بنقل السلع السعودية إلى الوجهات المطلوبة.

وتدعم اتفاقية التسهيلات الائتمانية الجديدة جهود بنك التصدير والاستيراد السعودي الهادفة لتنمية الصادرات السعودية غير النفطية، وتعزيز مكانتها في الأسواق العالمية، من خلال توفير خدمات التمويل، والضمانات، وتأمين ائتمان الصادرات.