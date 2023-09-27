شكرا لقرائتكم خبر عن «جدوى ريت السعودية»: استلام توزيعات نقدية بـ 421 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف صندوق جدوى ريت السعودية عن استلام توزيعات نقدية بقيمة 421.132 مليون ريال، بواقع 9.36 ريال للوحدة في صندوق الاستثمارات العقارية.

وقالت الشركة في بيان على «تداول»: إن ذلك جاء بعد تخارج صندوق الاستثمارات العقارية من إحدى عقاراته.

وأضافت أن التغير الحاصل هو: إعادة رأس المال المستثمر بقيمة 322.867 مليون ريال، لتصبح عدد وحدات صندوق جدوى ريت السعودية المتبقية في صندوق الاستثمارات العقارية 12.713.205 وحدة من أصل 45 مليون وحدة.

وأفادت بأن من ضمن التغير الحاصل، توزيع أرباح رأس مالية بقيمة 98.264 مليون ريال.

وأوضحت أن الأثر المالي سيكون إيجابيا بشكل عام، وسينعكس على نتائج الصندوق خلال الربع الرابع من العام الحالي، فيما سيستخدم جزء من متحصلات التوزيعات في سداد التسهيلات البنكية القائمة على صندوق جدوى ريت السعودية.