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مباحثات سعودية - بحرينية لتعزيز التعاون في القطاع الصناعي

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اليوم - الرياض 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - بحث وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف في مقر الوزارة بالرياض اليوم، مع وزير الصناعة والتجارة في مملكة البحرين عبدالله فخرو، والوفد المرافق له، تعزيز أوجه التعاون الصناعي بين البلدين، واستغلال الفرص الطموحة بين الجانبين، إضافة إلى تبادل الخبرات والتقنيات بين جهات القطاع الخاص في كلا البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري والصادرات غير النفطية.

وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية خلال اللقاء عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مجددًا حرص المملكة على تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات مع مملكة البحرين، بما في ذلك التكامل الصناعي والاقتصادي.

وتطرق الاجتماع إلى بحث مستهدفات رؤية المملكة 2030 ورؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030.

يذكر أن الصادرات غير النفطية إلى مملكة البحرين خلال عام 2022 بلغت 7 مليارات ريال، في حين بلغت الواردات 9.8 مليارات ريال خلال العام نفسه، وأسهم صندوق التنمية الصناعية السعودي في تمويل 13 مشروعًا صناعيًا بقيمة 1,5 مليار ريال.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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