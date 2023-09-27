شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أوقات عمل منافذ مقدمى خدمات الاتصالات بالتوقيت الشتوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، تعليمات بخصوص أوقات عمل منافذ مقدمي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور، بشأن بدء العمل بالمواعيد الشتوية فيما يتعلق بفتح وغلق المحال والمراكز التجارية اعتبارًا من يوم الجمعة الموافق 29 سبتمبر 2023، وذلك في إطار قرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لتكون كالتالي:

طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة التاسعة والنصف مساءً.

يوم الخميس: من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

يوم الجمعة: من الساعة الثانية ظهرًا وحتى الساعة العاشرة والنصف مساءً

وتلتزم منافذ بيع مقدمي خدمات الاتصالات المتواجدة بالمراكز التجارية بالمواعيد المقررة بتلك المراكز.