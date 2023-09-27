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البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.. يخفض توقعاته لنمو اقتصاد مصر في 2024 إلى 4.5%

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الشارقة - اميمة ياسر - رفع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية EBRD توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري بشكل طفيف (بنسبة 0.1%) سواء على أساس ميلادي، وذلك مقارنة بتوقعاته السابقة الصادرة في مايو الماضي.

و وفقا لموقع مصراوي في أحدث تقرير له بعنوان "الآفاق الاقتصادية الإقليمية)"، رفع البنك الأوروبي توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري إلى 4.3% خلال عام 2023 (بدلا من 4.2% في توقعات مايو).


بينما بدت نظرته أكثر تشاؤما للنمو في العام المقبل 2024 مقارنة بما كانت عليه في مايو، لتنخفض توقعاته لمعدل نمو الاقتصاد المصري في 2024 إلى 4.5% بدلا من 5.2% في توقعات مايو، بحسب التقرير.

وعلى أساس عام مالي، استقرت توقعات البنك الأوروبي لنمو الاقتصاد خلال العام المالي 2023-2024، الذي بدأ في يوليو الماضي وينتهي في آخر يونيو 2024، عند 4.8% دون تغيير عن توقعاته في مايو الماضي، (مرتفعا مقارنة بمعدل النمو خلال العام المالي الماضي المقدر له 4.1%).

والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بنك متعدد الأطراف يدعم تطوير مبادرات القطاع الخاص وريادة الأعمال في أكثر من 36 اقتصادًا عبر 3 قارات في 71 دولة، بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وبنك الاستثمار الأوروبي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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