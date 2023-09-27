شكرا لقرائتكم خبر عن «وول ستريت» تتعافى مدعومة بتراجع عوائد سندات الخزانة والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفعت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، حيث حاولت وول ستريت التعافي من الخسائر الحادة التي شهدتها في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض عوائد سندات الخزانة وإصدار بيانات اقتصادية إيجابية.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي 0.2%. وارتفع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» 0.4%، وتقدم مؤشر «ناسداك» المركب 0.6%.

وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات، متراجعاً عن أعلى مستوياته منذ عام 2007. كما انخفض عائد سندات الخزانة لأجل عامين من أعلى مستوى له مؤخراً منذ عدة سنوات.

وذكرت وزارة التجارة الأربعاء أن «طلبات السلع المعمرة ارتفعت بنسبة 0.2% في أغسطس». وقد تجاوز ذلك تقديرات مؤشر «داو جونز» للانخفاض بنسبة 0.5%.

ارتفاع الفائدة

وقد أدى ارتفاع أسعار الفائدة في الآونة الأخيرة إلى الضغط على الأسهم وسط مخاوف من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يبقي السياسة النقدية أكثر صرامة لفترة أطول من المتوقع. وانخفض مؤشر «إس آند بي 500»، الثلاثاء، إلى ما دون مستوى 4300 الرئيسي للمرة الأولى منذ يونيو. كما سجل مؤشر داو جونز أيضاً أكبر خسارة له في يوم واحد منذ مارس، حيث انخفض أكثر من 300 نقطة ليغلق تحت المتوسط المتحرك لمدة 200 يوم للمرة الأولى منذ مايو. وجاءت هذه الخسائر بعد أن جاءت بيانات مبيعات المنازل الجديدة وثقة المستهلك أقل من تقديرات الاقتصاديين.

وقال روب هاوورث، كبير استراتيجيي الاستثمار في إدارة الأصول في البنك الأمريكي: «لا يزال المستهلكون يشعرون بالقلق بشأن التضخم وتأثير ارتفاع تكاليف الاقتراض. إن هذا أثر أيضاً في أنشطة سوق الإسكان مع ارتفاع معدلات الرهن العقاري».

وتابع: «مع ذلك، فإن أرصدة المدخرات الاستهلاكية المتراكمة التي لا تزال مرتفعة، وسوق العمل القوي والنمو القوي للأجور توفر جميعها بعض الدعم مع اقترابنا من الربع الرابع من العام».

وقال روبرت شين، كبير مسؤولي الاستثمار في بلانك شين لإدارة الثروات: «إن السوق يعيش حالياً مستوى سبتمبر الضعيف موسمياً».

ويتوقع شين أن «يمتد التقلب إلى شهر أكتوبر، قبل التحول». مشيراً إلى أن «موسم الأرباح يبدأ في منتصف شهر أكتوبر، وإذا كانت نتائج الأرباح أفضل مما كان يُخشى، فقد يكون هذا هو الحافز اللازم لإنهاء تصحيح السوق هذا». (وكالات)