شكرا لقرائتكم خبر عن «موانئ أبوظبي»: وصول سفينة جديدة إلى «الشويخ» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

احتفت مجموعة سفين، التابعة لمجموعة موانئ أبوظبي، المحرك العالمي للتجارة والصناعة والخدمات اللوجستية، بوصول السفينة «إس إس إف آنيا» إلى ميناء الشويخ في الكويت، ضمن خدمة شحن البضائع المدحرجة، التي تمّ إطلاقها مؤخراً لتعزيز الربط التجاري واللوجستي وتيسير حركة التجارة مع دولة الكويت الشقيقة.

وجاء إطلاق هذه الخدمة الجديدة لتخفيف عبء الرحلات البريّة لمسافات طويلة على سائقي الشاحنات، وتقليل المخاطر المرتبطة، ودعم جهود الحفاظ على البيئة من خلال خفض الانبعاثات الكربونية. وسيتم تزويد السائقين بأماكن مخصصّة للإقامة على متن السفينة، ما يسمح لهم بالتركيز على إدارة الميل الأول والأخير فقط من عملية الاستلام والتسليم، ما يضمن سلامتهم ويعزّز راحتهم.

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وتلتزم المجموعة بتحسين كفاءة عمليات النقل اللوجستية، حيث تربط خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة بشكل مباشر بين الإمارات والكويت، ما يلغي الحاجة تماماً إلى النقل بالعبور عبر حدود إضافية، وبالتالي توفير الجهد والوقت وتوفير عمليات أكثر سرعة وفاعلية.

وتمّ تخصيص السفينة لتلبية متطلبات خدمة شحن البضائع المدحرجة الجديدة، وهي سفينة مدارة بالكامل من قبل المجموعة، تمّ تجهيزها لتلبية احتياجات المتعاملين الذين يستخدمون أنواعاً محددة من المركبات مثل الشاحنات والمقطورات، إضافة إلى نقل المقطورات فقط لنقل البضائع الثقيلة بين دولتي الإمارات والكويت، بسعة حمولة إجمالية 160 شاحنة و46 سيارة، وسعة ممر 2,062 متراً. وإضافة إلى تصميمها الفريد، تتميز السفينة بقدرتها الكبيرة على نقل العديد من البضائع المدحرجة الأخرى، مثل السيارات وآليات المشاريع والمعدات الثقيلة.

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وفي حين يسمح النقل البري بنقل 25 طناً بحد أقصى للمقطورة الواحدة، تستوعب السفينة ما يصل إلى 50 طناً لكل مقطورة. حيث توفر هذه الزيادة الكبيرة في سعة الشحن الكثير من الوقت، وتقلل من عدد المقطورات المطلوبة، ما يُسهم بشكل فعال في تحقيق أهداف الاستدامة.

وقال الكابتن عمار الشيبة، الرئيس التنفيذي بالإنابة للقطاع البحري ومجموعة سفين، مجموعة موانئ أبوظبي: «يسعدنا أن نعلن عن وصول السفينة إلى ميناء الشويخ، ضمن خدمة نقل البضائع المدحرجة التي أطلقناها مؤخراً عبر ميناء خليفة، والتي تمثل نقلة نوعية في تقديم الخدمات اللوجستية المستدامة والفعالة. ومع وصول هذه السفينة تُطلق المجموعة حقبة جديدة من عمليات النقل البحري الآمنة والمستدامة بين الإمارات والكويت، وسنستمر بالتعاون المثمر والبناء مع أشقائنا في الكويت للمضي معاً نحو مستقبل مشرق أكثر استدامةً وترابطاً».

وتجدر الإشارة إلى أن إطلاق هذه الخدمة الجديدة، يأتي بعد إطلاق خدمة شحن الحاويات الأسبوعية من ميناء خليفة إلى ميناء الشويخ في وقت سابق من هذا العام.