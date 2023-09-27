“بيئة الطائف” تدشّن مهرجان العنب والرمان بمحافظة الطائف

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

برعاية صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نهار محافظ الطائف، دشّن مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة مكة المكرمة ماجد بن عبدالله الخليف مهرجان العنب والرمان، بحضور مدير مكتب وزارة البيئة والمياه والزراعة بمحافظة الطائف هاني بن عبدالرحمن القاضي.

وأوضح الخليف أن المهرجان يهدف لإبراز ما تحظى به الطائف من تنوع في المنتجات الزراعية الموسمية بميزها النسبية المختلفة ودعم المزارعين وتشجيعهم لتسويق منتجاتهم الزراعية، حيث يتضمن المهرجان عرضًا لمحاصيل العنب والرمان بالإضافة إلى منتجات الأسر المنتجة، إلى جانب الفعاليات المتنوعة التي تقام على مسرح المهرجان لمدة أربعة أيام في حديقة الحكير بالسداد .

من جهته أوضح القاضي أن عدد أشجار الرمان في محافظة الطائف حوالي 220 ألف شجرة على مساحة 7670 دونمًا وإنتاجها 5000 طن، وأشجار العنب في المحافظة حوالي 113 ألف شجرة ، على مساحة 3780 دونمًا ، وإنتاجها 3500 طن في العام.

وأكد حرص الوزارة على دعم المزارعين وتشجيعهم لزيادة الإنتاج بالإضافة إلى أهمية تسويق منتجاتهم الزراعية المتنوعة عبر المهرجانات الزراعية .