أخبار البورصة اليوم الأربعاء 27-9-2023

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء 27-9-2023، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.





إيقاف تداول 5 أسهمأعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 5 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، وسماد مصر (ايجيفرت)، والدولية للأسمدة والكيماويات، والدولية للمحاصيل الزراعية، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية.





البورصة تخسر 8 مليارات جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، آخر جلسات شهر سبتمبر، بتراجع جماعي للمؤشرات بضغوط مبيعات المتعاملين العرب والأجانب، فيما مالت تعاملات المصريين للشراء، وسط تداولات تجاوزت 10 مليارات جنيه، بعد تنفيذ صفقة شراء حديد عز لأسهم شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، وخسر رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 1.373 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 681.5 مليون ورقة مالية بقيمة 10.8 مليار جنيه، عبر تنفيذ 84.9 ألف عملية لعدد 202 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 98.4% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 0.58%، والعرب على 1.02%، واستحوذت المؤسسات على 82.18% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 17.81%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات العربية للبيع بقيمة 333.8 مليون جنيه، 5.6 مليون جنيه، 6.5 مليون جنيه، 15.2 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والأجنبية للشراء بقيمة 359.8 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 20174 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.93% ليغلق عند مستوى 24341 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 8444 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.28% ليغلق عند مستوى 3785 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 5643 نقطة، فيما ارتفع مؤشر تميز بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 5513 نقطة، وصعد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.44% ليغلق عند مستوى 1480 نقطة.

وصعدت أسهم 37 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 105 شركة، ولم تتغير مستويات 60 شركة.





الرقابة المالية أعلنت البورصة المصرية، مد فترة السماح بالتحرك السعري يومياً على الأوراق المالية رواد السياحة-رواد، والمجموعة المصرية العقارية، والإسماعيلية الجديدة للتطوير والتنمية العمرانية-شركة منقسمة، في نطاق نسبة 5% صعودًا وهبوطًا وبدون حد إيقاف مؤقت خلال الجلسة حتى نهاية شهر أكتوبر المقبل ويعاد العرض على اللجنة المختصة، يأتي ذلك كتدبير احترازي في ضوء قرار مجلس إدارة البورصة.





تعاملات الداخليينتباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة التداول، إذ باع مجلس إدارة شركتي زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، والنعيم القابضة للاستثمارات عدد 59 ألف سهم، 900 ألف سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ورمكو لإنشاء القرى السياحية عدد 778 ألف سهم، 835.8 سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي (مصر) 5833 سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات زهراء المعادي للاستثمار والتعمير، وتنمية للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات المالية، وجولدن كوست السخنة للاستثمار السياحي عدد 1000 سهم، 70 ألف سهم، 90 ألف سهم، 833 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبة بشركتي النساجون الشرقيون للسجاد، وشركة مستشفى كليوباترا عدد 13764 سهم، 510 ألف سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركتي برايم القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي 996.9 ألف سهم، 74350 سهم، على التوالي.





العز الدخيلة للصلب أعلنت البورصة، عن تنفيذ صفقة شراء على شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية لعدد 6.951 مليون سهم من أسهم رأس مال الشركة المصدرة بسعر 1250 جنيها للسهم.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، نتائج الأعمال عن السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023، وحققت شركة الصناعات الكيماوية المصرية "كيما"، مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 4.4 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية بنسبة نمو 49%، وبلغ صافي الربح 1.2 مليار جنيه مقارنة مع 651.5 مليون جنيه بنسبة نمو 77%.

كما حققت شركة مصر للألومنيوم، مبيعات بلغت 22 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 14.5 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح 3.7 مليار جنيه مقارنة مع 2.5 مليار جنيه.

كما حققت شركة مصر للزيوت والصابون، إيرادات بلغت 3.6 مليار جنيه خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو عام 2023 مقابل 2.8 مليار جنيه خلال السنة المالية الماضية، وبلغ صافي الربح 37.6 مليون جنيه مقارنة مع 22.1 مليون جنيه.





شيني قالت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني (شيني)، إن مجلس الإدارة وافق على التوصية بسرعة الانتهاء من عمل العمرات لمصنع السيراميك، والتي تم استيراد قطع غيارها من الخارج، وزيادة مقابل استغلال العلامة التجارية لمصنع الصحي إلى 950 ألف جنيه ابتداءً من يناير 2024، كما وافق المجلس على فتح اعتماد مستندي للتعديل على ماكينة التفريغ عن مدخل الفرن بمبلغ 65 ألف يورو.

أضافت شركة شيني، أنه سيتم الدعوة لجمعية غير عادية للنظر في استمرارية الشركة لتجاوز الخسائر المرحلة نصف حقوق الملكية للشركة.





الحديد والصلب المصرية قالت شركة الحديد والصلب المصرية، إن الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة، المقرر عقدها يوم الإثنين الموافق 23 أكتوبر، وذلك للنظر في اعتماد قائمة المركز المالي في 30 يونيو عام 2023، واعتماد بيع الأرض البالغ مساحتها 132.6 ألف متر مربع لشركة مصانع النحاس المصرية، واستكمال إجراءات البيع السابق اتخاذها بين الشركتين، والموافقة على المشاركة مع شركة الإسكندرية للاستشارات والتنمية العمرانية لتطوير أرض الشركة تحت التصفية والكائنة بالشوبك الشرقي بمحافظة الجيزة.