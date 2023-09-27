شكرا لقرائتكم خبر عن دبي تحجز مقعدين في قائمة «تريب أدفايزر» لأفضل مطاعم العالم والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

حلّ مطعما «كينارا بواسطة فيكاس خانا» و«ذا أديج» في دبي من بين أفضل المطاعم في العالم، وفقاً لقائمة حديثة أصدرها موقع «تريب أدفايزر». وتم تحديد المطاعم من خلال خوارزمية تحلل ملايين التقييمات والمراجعات التي يتم جمعها خلال عام من المسافرين حول العالم.

ويقدم مطعم «كينارا»، الذي يديره الشيف العالمي الشهير فيكاس خانا، والذي يتسع ل 180 مقعداً، رحلة للحواس واستكشافاً عصريا للمأكولات الهندية التقليدية.

وبالنسبة لمطعم «ذا أيدج» فهو مطعم إيطالي متخصص في تقديم البيتزا اللذيذة والسلطات والبرغر والمشاوي المحضرة بالأفران الحجرية، في أجواء مريحة مطلعة على المسطحات المائية.

وكانت دبي ضمنت مرة أخرى مكانتها وجهة سياحية شعبية رائدة على مستوى العالم، حيث حصلت على المركز الأول للعام الثاني على التوالي في جوائز اختيار المسافرين لعام 2023 من «تريب أدفايزر».

وتكمن جاذبية الإمارة في عروضها المتنوعة، بما في ذلك الشواطئ ومراكز التسوق ذات المستوى العالمي والمطاعم المتنوعة، ومراكز الترفيه النابضة بالحياة والأحداث والفعاليات الكثيرة طوال العام. وكان التزام دبي بالاستعانة بآراء وتعليقات الزوار بمثابة القوة الدافعة وراء تميزها في صناعة السياحة.

وقد لعب الحضور الرقمي القوي للإمارة عبر منصات السياحة المتخصصة وقنوات التواصل الاجتماعي دوراً محورياً في عرض معالمها السياحية وتشجيع المسافرين على استكشاف مجموعة الأنشطة المتوفرة.

وتفتخر الإمارة بمجموعة واسعة من المعالم السياحية ومن المعالم البارزة مثل برج خليفة وذا فيو في نخلة جميرا ومتحف المستقبل. كما تساهم أماكن الإقامة الفاخرة، مثل فندق أتلانتس ذا رويال الشهير في نخلة جميرا، في تعزيز مكانتها باعتبارها الخيار الأفضل في العالم للمسافرين العالميين.

وبالإضافة إلى هذا التقدير، حصلت دبي أيضاً على إشادة من دليل «غولت آند ميل»، حيث تم إدراج عدد من مطاعهما في قائمة أفضل 50 مطعماً في العالم، مما عزز مكانتها وجهة رئيسية للمسافرين العالميين.

كما شجع موقع «تريب أدفايزر» المواطنين والمقيمين والزوار على مواصلة مشاركة تعليقاتهم وآرائهم حول وجهاتهم المفضلة، موقع حيث تضع دبي نصب عينيها تحقيق الفوز الثالث على التوالي في جوائز اختيار المسافرين لعام 2024.

وحلّت بالي في المركز الثاني في قائمة أكثر الوجهات شعبية، تلتها لندن في المركز الثالث، ثم روما في المركز الرابع، وباريس في المركز الخامس.