10 ملايين دولار دعم سعودي لبرامج النافذة التمويلية في البنك الآسيوي

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ويأتي التوقيع على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لسد الفجوة التمويلية في دعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في تلك الدول.
وتجسّد الاتفاقية التعاون والتضامن مع المؤسسات الدولية، لدعم تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول الأقل نموا، للوصول إلى ازدهار اقتصادي ونمو اجتماعي.
يذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ تأسيسه في 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الدولية.
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