10 ملايين دولار دعم سعودي لبرامج النافذة التمويلية في البنك الآسيوي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقّع الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية سلطان المرشد، مع نائب الرئيس للسياسات والاستراتيجية في البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، داني ألكسندر، اتفاقية مساهمة مقدّمة من المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، بقيمة 10 ملايين دولار، لدعم برامج النافذة التمويلية الجديدة في البنك للدول الأعضاء الأقل نموا.

ويأتي التوقيع على هامش الاجتماع السنوي لمجلس محافظي ‏البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، المنعقد في مدينة شرم الشيخ بجمهورية مصر العربية.

وتهدف هذه الاتفاقية إلى مساعدة البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، لسد الفجوة التمويلية في دعم قطاع البنية التحتية والقطاعات الإنتاجية الأخرى في تلك الدول.

وتجسّد الاتفاقية التعاون والتضامن مع المؤسسات الدولية، لدعم تمويل المشروعات والبرامج الإنمائية في الدول الأقل نموا، للوصول إلى ازدهار اقتصادي ونمو اجتماعي.

يذكر، أن الصندوق السعودي للتنمية قدم منذ تأسيسه في 1974م، أكثر من 700 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 90 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية تتجاوز 18.7 مليار دولار، للإسهام في تحقيق التنمية المستدامة الدولية.