وفد هيئة الحكومة الرقمية يجتمع بمنظمات دولية

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وجرى خلال ذلك، إطلاق مبادرة «سوق الحكومة الرقمية»، لنشر المعرفة وتبادل الخبرات بين الدول الأعضاء، وإطلاق مبادرة «أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي»، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
والتقى الصويان بعدد من التنفيذيين في مجموعة من الشركات التقنية الكبرى، وجرى توقيع مذكرة تفاهم مع شركة نوتانكس لدعم التحول إلى الخدمات السحابية، إلى جانب الإعلان عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة IBM لاستخدام وتطبيق الذكاء الاصطناعي.
إضافة إلى الإعلان عن مذكرة تفاهم مع شركة مايكروسوفت وPWC لتأسيس مركز تميز، يهدف إلى تمكين الجهات الحكومية.
كما التقى الصويان، وكيلَ الأمين العام للشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة، لبحث أوجه التعاون في مجال الرقمنة، ومديرَ إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، لاستعراض أفضل ممارسات المملكة الرائدة في التحول الرقمي.
وعقد وفد الهيئة ورشة عمل في مدينة واشنطن بالتعاون مع البنك الدولي، لتسليط الضوء على أبرز منجزات السعودية في الحكومة الرقمية، والاطلاع على أفضل التجارب والخبرات الدولية.
فيما ناقش الوفد بعد ذلك الأعمال والفرص الاستثمارية في الحكومة الرقمية مع فريق الغرفة التجارية الأمريكية لشؤون الشرق الأوسط.
يذكر، أن هذه اللقاءات تأتي في إطار سعي هيئة الحكومة الرقمية إلى تعزيز الشراكات والحضور الدولي، وانطلاقا من دورها في قيادة الجهود الدولية لتحقيق اقتصاد رقمي مستدام، تماشيا مع رؤية السعودية 2030.
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