قطر عضو في منظمة التعاون الرقمي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رحبت منظمة التعاون الرقمي بانضمام دولة قطر لتصبح العضو الـ14 في المنظمة، التي يمثل أعضاؤها أكثر من نصف مليار نسمة.

ويعزز انضمام دولة قطر للمنظمة التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، ومن أجل تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة، وتطوير المبادرات للطرفين نحو قيادة التطور نحو عالم رقمي متقدم ومترابط بفرص عادلة للجميع.

ورحبت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى، بانضمام قطر إلى المنظمة، باعتبارها من الدول القيادية عالميا، التي سخرت الابتكار الرقمي لتطوير التقدم الاقتصادي والاجتماعي، ويعكس التزام المنظمة ودعمها نحو رؤية مشتركة ترتكز على التعاون بصفته وسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي.

وأشارت إلى أن عضوية قطر ستكون عاملا مسرعا لدور المنظمة، كونها جهة داعمة موثوقة في التعاون الرقمي العالمي مع الجهات المتعددة، خلال مشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول تحويلية رقمية تطلعية قابلة للتوسع، من شأنها الإسهام في سد الفجوة الرقمية، ومستعدون للقيادة سويا وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر محمد المناعي، التزام بلاده بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي، والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول، لافتا إلى أن قرار الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي، يُعد جزءا من استراتيجية الدولة لتعزيز دور قطر، كونها فاعلا رئيسا على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي.

يذكر، أن دولة قطر تعد من الدول الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي، وحققت منجزات مبهرة في مسيرتها الرقمية خلال السنوات الماضية، إذ أصبحت من الدول القيادية في مجالات عدة، تشمل تطوير حلول المدن الذكية، ودعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية، واستخدام الحلول الرقمية لتطوير مستقبل مستدام، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتُعد دولة قطر مستثمرا كبيرا في البنية التحتية الرقمية، ومن الدول القيادية في التحول الرقمي، إذ طورت واحدة من أكثر الشبكات سرعة وموثوقية للاتصال بالإنترنت.