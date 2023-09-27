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وفد التأمينات

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- بواسطة أيمن الوشواش - وفد التأمينات الاجتماعية برئاسة محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عبدالعزيز البوق، زار الصندوق الاجتماعي بجمهورية قرغيزستان.

وتأتي هذه الزيارة في إطار الاتفاقية التي تم توقيعها بين المملكة وجمهورية قرغيزستان في مجال التقاعد، ضمن اتفاقيات عدة تم توقيعها بين البلدين، إلى جانب إقامة لقاءات واجتماعات متعددة لبحث ومناقشة المستجدات والموضوعات المشتركة، وتعزيز التعاون والتواصل في مجالات الحماية التأمينية بين الجانبين.

يذكر، أن الاتفاقية التي وقعت بين التأمينات الاجتماعية والصندوق الاجتماعي بجمهورية قرغيزستان، تناولت كثيرا من مجالات التعاون والمحاور المشتركة ذات العلاقة بالحماية التأمينية، واحتساب المعاشات والاشتراكات، وتقنية المعلومات، والدراسات الإكتوارية، وإدارة واستدامة صناديق التقاعد.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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