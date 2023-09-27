تسليم 4 شركات صينية رخصا لوجستية لمزاولة النشاط في المملكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عقد وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر والوفد المرافق، سلسلة لقاءات مع قادة الشركات الكبرى في العاصمة الصينية بكين، وشهدت هذه اللقاءات منح 4 شركات رخص لوجستية لمزاولة النشاط في المملكة وتوقيع اتفاقيات مشتركة لتعزيز التعاون السعودي الصيني.

وكان أول اللقاءات مع مدير عام تطوير قطاع الشراكات بشركة KERRY فيا تشانغ، حيث استمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وشهد اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

كما التقى الجاسر، مع نائب المدير العام لقسم الرقمنة والعمليات عضو مجلس إدارة شركة سينوترانس المجدوعي للشرق الأوسط شاو هونغتاو، واستمع لنبذة عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء تسليم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

والتقى وزير النقل بمدير منطقة الشرق الأوسط لشركة JDL ياو ليو، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، حيث سلم الرخصة اللوجستية للشركة لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة.

وفي نفس السياق التقى الجاسر، بمدير التشغيل وتطوير الأعمال بشركة Alibaba Cainiao Group شين لينهاي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وقام بتسليم الشركة الرخصة اللوجستية لمزاولة النشاط اللوجستي في المملكة، كما شهد اللقاء توقيع نائب وزير النقل والخدمات اللوجستية رئيس الهيئة العامة للنقل المكلف الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر.

وأجرى الجاسر لقاءً مع الرئيس التنفيذي لمنطقة الشرق الأوسط بشركة J&T Express تشونغ تشيو، واستمع لشرح عن الشركة وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

واختتم الجاسر لقاءاته بمدير عام شركة iMile يوبي لي، واستمع لشرح عن الشركة، وأهم التحديات التي تواجهها وكيفية تسهيل أعمالها في السوق السعودي، وجرى خلال اللقاء توقيع الدكتور رميح بن محمد الرميح، اتفاقية مع الشركة لتقديم خدمات العنوان المختصر، كما وقع مع الشركة اتفاقية للتعاون التدريبي مع الأكاديمية السعودية اللوجستية.

يذكر أن هذا اللقاءات تأتي على هامش مشاركة وزير النقل والخدمات اللوجستية في افتتاح المنتدى العالمي للنقل المستدام، المقام بالعاصمة الصينية بكين خلال الفترة 25- 26 سبتمبر 2023 .

تسليم 4 رخص لوجستية: