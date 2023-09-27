أرامكو تبحث مع إيسترن شينغهونغ الاستحواذ على 10% في شركة تابعة

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وتمتلك شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات وتدير مجمعا متكاملا للتكرير والبتروكيميائيات بطاقة إنتاجية تبلغ 320 مليون برميل يوميا، ومجمعا لتحويل الميثانول إلى الأوليفينات ومشتقاتها، كما تملك من خلال شركاتها التابعة والمملوكة بالكامل، منشأة لإنتاج حمض التريفثاليك المنقى.
وتقع مرافقها في مجمعٍ للصناعات البتروكيميائية بمقاطعة جيانغسو.
وتعتزم أرامكو السعودية بموجب اتفاقية التعاون الإطارية، تزويد شركة شينغهونغ للبتروكيميائيات بالنفط الخام والمواد الخام الأخرى.
كما تعتزم أرامكو السعودية وشركة شينغهونغ للبتروكيميائيات التعاون لتنفيذ مشروع توسعة كبير، رهنا بما ستفضي إليه المشاورات بين الطرفين وإبرام اتفاقيات نهائية ملزمة.
وأوضح الرئيس للتكرير والكيميائيات والتسويق في أرامكو السعودية، محمد القحطاني أن أرامكو السعودية تتطلع من خلال الشراكة مع إيسترن شينغهونغ إلى توفير الطاقة الموثوقة اللازمة لتحقيق النّمو والتنمية واستدامة أمن الطاقة في الصين على المدى البعيد.
ولفت إلى أن توقيع اتفاقية التعاون الإطارية تعد خطوة مهمة ضمن استراتيجيتنا في أرامكو السعودية في مجال التكرير والكيميائيات و التسويق الهادفة لزيادة قدرة الشركة على تحويل النفط الخام العربي إلى كيميائيات، كما تتماشى مع رؤيتنا للتوسع في السوق الصينية التي تُعدّ إحدى الأسواق الرائدة عالميا في مجال الطاقة، ونعتبر الصين شريكا مهما اليوم و على مدى العقود المقبلة.
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