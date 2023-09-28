شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة الأرز: وفرة المعروض تدفع الأسعار لتسجيل 23 جنيها مقابل 30 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف رجب شحاته رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات، أن تداول الأرز في الأسواق حاليًا يتم بين 23 إلى 25 جنيها للمستهلكين حسب نوع الحبة "الرفيع والعريض"، مشيرا إلى أن ذروة الموسم الحالي تبدأ خلال الأسبوع الأول من أكتوبر وهو ما ساهم في ضبط الأسعار، بعد أن وصلت إلى مستويات 30 جنيها.

وبشأن أسعار الشعير هذا الموسم، قال رجب شحاتة لـ"الخليج 365"، أن سعر الأرز الشعير الرفيع يتراوح بين 13.5 إلى 14 جنيها والعريض يسجل حوالي 15 ألف جنيها والأرز الأبيض الرفيع يتراوح سعر الطن بين 19 إلى 20 ألف جنيها والعريض من 20 إلى 21 ألف جنيها.

وأشار رئيس شعبة الأزر، إلى أن هناك بعض الاختلافات السعرية بين منطقة إلى أخري وبحسب الشركة المنتجة، لكن السوق يشهد وفرة في المعروض ومن ثم نشهد هدوء في الأسعار.