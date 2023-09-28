شكرا لقرائتكم خبر عن 6.2 مليار درهم مبيعات تذاكر الطيران في الإمارات خلال النصف الأول والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود

سجل نظام الفوترة والتسوية (BSP)، التابع للاتحاد الدولي للنقل الجوي «إياتا»، مبيعات تذاكر طيران في الإمارات بنحو 6.25 مليار درهم، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقال كامل العوضي، نائب الرئيس الإقليمي للاتحاد لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، رداً على استفسارات ”الخليج 365” عن إجمالي مبيعات تذاكر الطيران في الإمارات، خلال النصف الأول من العام الجاري 2023: «إن المبيعات بلغت 1.7 مليار دولار، عبر خطة الفوترة والتسوية (BSP) التابعة للاتحاد وحدها، وهي خدمة لتسوية المعاملات المالية بين وكلاء السفر وشركات الطيران». وأضاف العوضي: «بلغ عدد المعاملات المنجزة، عبر هذه الخدمة ثلاثة ملايين معاملة في دولة الإمارات».

كامل العوضي

تعد خطة الفوترة والتسوية نظاماً مصمماً لتسهيل وتبسيط إجراءات البيع، وإعداد التقارير والتحويل لوكلاء مبيعات الركاب المعتمدين لدى الاتحاد، إضافة إلى تحسين الرقابة المالية والتدفق النقدي لقرابة 400 شركة طيران مشاركة، حيث يعمل في نحو 181 دولة وإقليماً.

وفي عام 2022، عالج نظام الفوترة والتسوية، على مستوى العالم، 157.6 مليار دولار (بما في ذلك 18.5 مليار دولار من المبالغ المستردة) بمعدل تسوية في الوقت المحدد بنسبة 99.998%.

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يذكر أن مبيعات تذاكر الطيران في الإمارات خلال النصف الأول من عام 2023، شكّلت نحو 60.7% من إجمالي مبيعات التذاكر لعام 2022 بأكمله عبر النظام، والتي بلغت في ذلك الوقت نحو 2.8 مليار دولار، وذلك وفقاً لبيانات صدرت سابقاً.

واتجهت شركات الطيران في دولة الإمارات والعالم إلى تعزيز نظام حجزها المباشر، عبر مواقعها الإلكترونية وتطبيقاتها الذكية على الأجهزة، مثل الهواتف والأجهزة اللوحية، من أجل تقليل كلف الحجوزات.

62.8 مليون مسافر

وشهد قطاع الطيران في الإمارات حركة نشطة، خلال عام 2023، حيث أظهرت بيانات الهيئة العامة للطيران المدني أن مطارات الإمارات، استقبلت 62.79 مليون مسافر، خلال النصف الأول من عام 2023، بنمو 46% مقارنة ب43.02 مليون مسافر. وارتفعت الحركة الجوية، خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى 446.7 ألف رحلة جوية، مقارنة ب359.9 ألف رحلة في النصف الأول من عام 2022. وشغلت الناقلات الوطنية، خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، نحو 280 رحلة، بحسب بيانات مؤسسة «أو إيه جي» المتخصصة في تزويد بيانات المطارات وشركات الطيران.

%28 نمو حجوزات الصيف

إلى ذلك، قالت «فورورد كيز» إن دولة الإمارات، شهدت نمواً قوياً بنسبة 28% في حجوزات الطيران المجدولة القادمة إلى الدولة خلال صيف 2023، مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022، لتحل في المركز الخامس عشر من حيث أكثر الوجهات زيارة خلال الفترة ما بين 1 يوليو حتى 31 أغسطس 2023.

وأضافت الشركة المتخصصة في تحليلات السفر أن حجوزات الطيران القادمة إلى دولة الإمارات ارتفعت بنسبة 28% خلال صيف 2023، مقارنة مع صيف 2022، حيث لامست مستويات ما قبل الجائحة في صيف 2019، مقلصة الفارق إلى 3% فقط.

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وفي تصنيف وجهات الدول الأكثر زيارة حسب حصة حجوزات الطيران المجدولة، كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس القائمة، حيث اجتذبت 11% من جميع الزوار الدوليين هذا الصيف (1 يوليو - 31 أغسطس)، وتلتها إسبانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا واليابان وفرنسا والمكسيك وألمانيا وكندا وتركيا.

وعلى صعيد الترتيب حسب مصدر الرحلات، فقد جاءت دولة الإمارات في المركز الثالث عشر على مستوى العالم، حيث سجلت نمواً في حجوزات الطيران المغادرة من الدولة خلال صيف 2023 بنسبة 14%، مقارنة مع صيف 2022.

وكانت الولايات المتحدة أكثر هيمنة في السفر إلى الخارج في ما يتعلق بالأسواق المصدرة، حيث احتلت المرتبة الأولى بحصة بلغت 18% من حجوزات الرحلات الجوية المجدولة وتبعتها ألمانيا والمملكة المتحدة وكندا وفرنسا وكوريا الجنوبية والصين واليابان وإسبانيا وإيطاليا.

وكثفت مطارات الدولة استعداداتها لزيادة معدلات حركة السفر خلال عيد الأضحى والتي تتزامن مع ذروة موسم الصيف، وازدياد الطلب على السفر عالمياً. وشهدت الناقلات الوطنية إقبالاً كبيراً من المسافرين خلال موسم عيد الأضحى، ما يعكس الطلب المتزايد على السفر وثقة الركاب بخدمات ناقلات الدولة وجاذبية الإمارات، باعتبارها وجهة عالمية للسياحة والتجارة والعيش.